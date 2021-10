Mark Zuckerberg onthulde donderdag op een evenement de nieuwe naam van het moederbedrijf Facebook: Meta. Tijdens de bijeenkomst vertelde hij ook meer over de plannen met virtual reality. Dit zijn de belangrijkste:

Oculus Quest 2

De Oculus Quest 2, het huidige virtualrealitysysteem van Meta, krijgt volgend jaar een nieuwe naam. Het bedrijf wil de bril vanaf volgend jaar de Meta Quest gaan noemen.

Meta wil ook verschillende nieuwe accessoires voor het systeem gaan uitbrengen. Het zou vooral gaan om accessoires die zijn gericht op fitness. Deze zouden van de VR-headset een fitnessapparaat moeten maken.

Project Cambria

Meta wil ook een nieuwe headset voor de Oculus Quest 2 uitbrengen: Project Cambria. Deze nieuwe VR- en AR-headset zal duurder zijn dan de huidige Quest 2, al zijn de prijs en de releasedatum nog niet bekendgemaakt.

Zuckerberg heeft nog niet veel details bekendgemaakt over de headset. Wel heeft hij gezegd dat de bril camera's krijgt die de omgeving in kleur en in hoge resolutie kunnen vastleggen. De huidige headset maakt alleen zwart-witopnames in een lage resolutie.

Daarnaast krijgt de headset camera's om oogbewegingen en gezichtsexpressies van gebruikers te volgen. Volgens Meta zouden ook hun lichaamsbewegingen overtuigender worden weergegeven in virtuele omgevingen.

Horizon Home

Horizon Home is een virtuele omgeving waarin gebruikers contact met elkaar kunnen hebben. Het is een uitbreiding van de huidige Home-startomgeving van de Oculus Quest 2. De update zou volgens Meta "snel" moeten worden uitgebracht.

De omgeving krijgt een aantal nieuwe functies. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld een gepersonaliseerde VR-ruimte aanmaken. Daar kunnen ze vervolgens andere personen uitnodigen om samen virtuele activiteiten te ondernemen, zoals het bekijken van bepaalde video's of het spelen van games.

VR-remake Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto: San Andreas uit 2004 krijgt een virtualrealityremake voor de Oculus Quest 2. Gameontwikkelaar Rockstar Games kondigde eerder deze maand al aan te werken aan remasters van drie Grand Theft Auto-games. Meta heeft donderdag bekendgemaakt dat een van de games ook een virtualrealityremake krijgt.

Daarnaast wil Meta de komende tijd minstens vijf andere games op de markt brengen. Het bedrijf gaat hiervoor een samenwerking aan met het Nederlandse Vertigo Games.