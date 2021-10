Activision Blizzard-directeur Bobby Kotick heeft bij het bestuur gevraagd om een lager salaris, totdat de problemen rondom discriminatie en seksuele intimidatie binnen het gamebedrijf zijn opgelost. Dat schrijft hij in een online gepubliceerde brief aan werknemers.

Kotick heeft bij het bestuur gevraagd om zijn compensatie dit jaar te verlagen tot 62.500 dollar (zo'n 53.500 euro). Dat is volgens hem het laagste bedrag dat volgens de Californische wet wordt toegestaan. Eerder dit jaar keurden aandeelhouders naar verluidt nog een beloningspakket van 155 miljoen dollar voor Kotick goed.

De CEO van Activision Blizzard zegt dat zijn minimumloon pas weer omhoog mag als het bestuur heeft bepaald dat het bedrijf genoeg heeft gedaan om discriminatie en ongelijkheid op de werkvloer aan te pakken. Het bedrijf, dat onder meer Call of Duty en World of Warcraft uitgeeft, ligt al maanden onder vuur. Werknemers zeggen dat discriminatie en seksuele intimidatie op de werkvloer in stand worden gehouden. Ook zouden vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor dezelfde functies.

In de brief staat dat het bedrijf verschillende maatregelen doorvoert om de problemen op te lossen. Zo komt er een zerotolerancebeleid op het gebied van intimidatie. Er worden geen waarschuwingen meer gegeven, maar als iemand schuldig wordt bevonden, moet diegene direct vertrekken.

Ook wil Activision Blizzard dat de werkgevers uiteindelijk voor de helft bestaan uit vrouwen en transgenders. Verder belooft het bedrijf meer te doen om salarissen gelijk te trekken en om transparanter te zijn in de werkwijze.