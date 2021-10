De Europese Commissie is een formeel onderzoek gestart naar de overname van chipmaker Arm door NVIDIA. Met de overname, die in september vorig jaar werd bekendgemaakt, was een bedrag van omgerekend 33,8 miljard euro gemoeid.

Er wordt een onderzoek ingesteld omdat het door de overname voor andere fabrikanten mogelijk lastiger wordt om gebruik te maken van technologie van Arm. Dat kan een forse impact hebben op een groot deel van de chipindustrie.

Arm is een bekende chipmaker, die licenties van chipontwerpen aan andere bedrijven verkoopt. Onder meer Apple, Samsung, Microsoft en Qualcomm maken van de ontwerpen gebruik. Zij kunnen met die ontwerpen hun eigen chips vormgeven.

NVIDIA zei al eerder dat het open licentiemodel van Arm in stand moet worden gehouden, maar critici denken dat er toch beperkingen komen. De Europese Commissie zegt dat NVIDIA er niet in is geslaagd om "ernstige twijfels" over de machtspositie van het bedrijf weg te nemen en is daarom een onderzoek gestart.

Als onderdeel van het onderzoek moet onder meer worden bekeken of de overname van invloed kan zijn op de manier waarop concurrenten informatie met Arm delen. Ook wordt onderzocht of NVIDIA de ontwikkelingsafdeling van Arm kan veranderen om prijzen te verhogen.

NVIDIA en Arm hadden al ingecalculeerd dat de goedkeuring van autoriteiten een tijdje kon duren. De bedrijven gaven aan dat de overname anderhalf jaar in beslag kon nemen voordat deze officieel rond zou zijn.