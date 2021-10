Het Verenigd Koninkrijk en Armenië worden vrijdag aangesloten op het Europese QR-codesysteem DCC. Dat heeft de Europese Commissie donderdag besloten.

Met het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC) kan iemand aantonen dat hij gevaccineerd is, van COVID-19 hersteld is of kort geleden negatief getest is. In Nederland kun je het bewijs zelf aanmaken in de vorm van een QR-code via de CoronaCheck-app. Je kunt er onder meer mee reizen binnen de Europese Unie.

Door het besluit van de Europese Commissie zijn de certificaten die in het Verenigd Koninkrijk en Armenië worden uitgegeven voortaan gelijkwaardig aan het DCC. Op hun beurt accepteren de twee landen nu ook het DCC.

"Veiliger reizen is een realiteit dankzij het DCC, dat nu de leidende wereldwijde standaard is", zegt EU-commissaris Didier Reynders (Justitie). "45 landen op 4 continenten zijn aangesloten op dit systeem en de komende weken en maanden zullen er meer volgen. We staan open voor andere landen om zich bij ons systeem aan te sluiten."