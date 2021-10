De maker van Pokémon GO is terug met een nieuwe game en Tinder heeft nieuwe functies om schadelijk taalgebruik te verminderen. Dit zijn de apps van de week.

Pikmin Bloom

De maker van Pokémon GO is terug met een nieuwe game. Na smartphonegames in de werelden van Harry Potter en Transformers, is het nu tijd voor Nintendo-merk Pikmin. Dat zijn kleine wezens, die je kunt zien als een kruising tussen dier en plant. In Pikmin Bloom verzamel je ze allemaal.

De game van Niantic is direct vertrouwd als je eerder al Pokémon GO hebt gespeeld. Net als Pokémon zijn ook de Pikmin-wezentjes verstopt in de echte wereld. Je ziet ze alleen via de smartphone.

De focus ligt bij Pikmin Bloom voornamelijk op stappen zetten in de echte wereld. Je vindt Pikmin-zaailingen die je laat groeien door te lopen. Die Pikmin kun je vervolgens meenemen op pad, om de wereld te veranderen in een tuin.

Pikmin Bloom rolt nog uit. Dat betekent dat je de game op dit moment mogelijk nog niet kunt downloaden, maar dat dit morgen wellicht wel het geval is.

Download Pikmin Bloom voor Android of iOS (gratis)

Tinder

Datingapp Tinder heeft twee nieuwe functies die schadelijk taalgebruik in berichtjes moeten tegengaan. De eerste is Stoort Dit Jou. Via machinelearning wordt schadelijke taal in tekstberichten gespot. De ontvanger van het bericht krijgt dan een melding waarin wordt gevraagd of de berichten storend zijn. Tik je op 'ja', dan krijg je de optie om de persoon te rapporteren.

De andere nieuwe functie heet Weet Je Het Zeker. Wanneer de app schadelijk taalgebruik detecteert in een bericht dat de gebruiker wil versturen, wordt toch nog even gevraagd of de gebruiker echt zeker weet dat 'ie de boodschap wil verzenden.

Voor beide functies, die eerder al in andere landen zijn uitgerold, moeten gebruikers Tinder wel toestemming geven om berichtenfilters in te schakelen. Als er geen toestemming wordt gegeven, kunnen er ook geen berichtjes meer worden verstuurd.

Download Tinder voor Android of iOS (gratis)

Townscaper

De meeste games hebben een duidelijk doel: je moet de wereld redden, vijanden verslaan of je highscore verbeteren. Andere games zijn meer als een zandbak; je kunt er lekker in ploeteren en bepaalt zelf waar je mee bezig bent. Het vrolijke Townscaper valt in die tweede categorie.

Met deze game kun je op je gemak dorpjes en steden bouwen. Tik ergens en er duikt gepaard met een fijn plopgeluidje en leuke animatie een gebouw op. Tik nog een keer en het gebouw groeit. Met je vinger bouw je de wereld uit en verschijnen er pleintjes met bankjes, parken, muren, schattige huisjes en wolkenkrabbers.

Townscaper is een passieproject van de Zweedse creatieveling Oskar Stalberg, die stelt dat de app meer speelgoed dan game is. Zo voelt het inderdaad. Townscaper is speelgoed om vrolijk van te worden.

Download Townscaper voor Android of iOS (4,99 euro)

