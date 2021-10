De PlayStation 5 is in het tweede kwartaal van dit jaar 3,3 miljoen keer verkocht. Daarmee is de console inmiddels in totaal meer dan 13,4 miljoen keer over de toonbank gegaan, blijkt donderdag uit cijfers van Sony.

Sony verkoopt de PlayStation 5 sinds november 2020. Hoewel de console bij Nederlandse winkelketens nog steeds slecht verkrijgbaar is, weet Sony er toch veel te verkopen.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden nog 2,3 miljoen exemplaren van de nieuwe console verkocht. Sony denkt dat de leveringsproblemen, die te maken hebben met het wereldwijde chiptekort, in ieder geval tot het eind van het jaar aanhouden.

Uit de cijfers blijkt ook dat de verkoop van de PlayStation 4 inmiddels hard is teruggelopen. Daarvan werden in het tweede kwartaal van dit jaar slechts 200.000 exemplaren verkocht. In het eerste kwartaal waren dat er nog 500.000. Vorig jaar werden er in totaal 5,7 miljoen PlayStation 4's verkocht.