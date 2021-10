De Europese ruimtesonde Mars Express zal volgende maand vijf communicatietests met de Chinese Zhurong-Marsrover uitvoeren, heeft de European Space Agency (ESA) woensdag aangekondigd.

De Chinese Marsrover, die in mei op de rode planeet is geland, moet grote hoeveelheden informatie naar aarde doorsturen. Het is echter niet mogelijk om deze informatie direct vanaf Mars naar de aarde te sturen. Het karretje moet daarvoor eerst contact hebben met een ruimtesonde, die dient als een soort tussenstation.

Volgens ESA kan Zhurong eigenlijk geen communicatie van de ruimtesonde Mars Express ontvangen als gevolg van incompatibiliteit met de radio. Dat betekent dat de rover het signaal dat door de ruimtesonde wordt verzonden niet kan horen.

Om dit probleem te omzeilen, wil ESA volgende maand een nieuwe methode proberen. Tijdens vijf tests zal Zhurong zelf blindelings een signaal de ruimte insturen. De Mars Express zou dit signaal dan alsnog op moeten vangen en vervolgens moeten ontcijferen of het om wetenschappelijke informatie gaat.

Zo'n systeem is al vaker getest op aarde, maar nog niet in de ruimte. Als de tests werken, wordt de informatie verstuurd naar ESA's controlecentrum in Duitsland. De ruimtevaartorganisatie wil de data dan vervolgens doorspelen naar Chinese wetenschappers.