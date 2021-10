VodafoneZiggo en KPN halen smartphones weg uit hun winkels in de regio Amsterdam wegens een reeks overvallen.

"Deze maatregel geldt voor filialen met een verhoogd risico op overvallen", zegt een woordvoerder van VodafoneZiggo. De telecomprovider wil niet zeggen of telefoons ook uit vestigingen buiten Amsterdam worden gehaald.

Eerder op de dag was een filiaal van VodafoneZiggo op het Bijlmerplein in Amsterdam nog doelwit van een gewapende overval. De politie zoekt drie mannen die tijdens de overval zwarte kleding en mondkapjes droegen. Na de overval vluchtten ze op twee scooters.

Een woordvoerder van KPN bevestigt na berichtgeving van Het Parool dat het zijn winkel op het Bijlmerplein, die de afgelopen tijd meermaals doelwit was van overvallen, voorlopig sluit.

"Zo willen we onze medewerkers beschermen, hun veiligheid staat voorop. De impact van een overval is heel groot. We hopen dat het een tijdelijke maatregel is", zegt een woordvoerder.

Volgens KPN kunnen klanten nog wel langsgaan bij de andere winkels van de telecomprovider in de regio Amsterdam. "Men kan nog wel langskomen voor advies of om demonstratietoestellen te gebruiken. Klanten kunnen alleen niet direct met een nieuwe telefoon naar buiten lopen", aldus de woordvoerder.

Een andere zichtbare maatregel die wordt genomen is het instellen van een deurbeleid dat ook wordt toegepast bij juweliers. De deur is dan op slot en een klant moet aanbellen om naar binnen te kunnen.