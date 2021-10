Instagram maakt zijn linkstickers voor iedereen beschikbaar, meldt The Verge woensdag. De functie kan worden gebruikt om in verhalen te linken naar webpagina's.

Instagram begon in juni met het testen van linkstickers, maar tot nu toe was de functie beperkt tot gebruikers die in het bezit waren van een blauw vinkje of meer dan tienduizend volgers hadden. Het platform heeft nu bekendgemaakt dat de mogelijkheid voor iedereen wordt uitgerold.

De linkstickers zijn een vervanging van de swipe up-functie. Voorheen moesten gebruikers met hun duim omhoog vegen op het scherm van hun smartphone om een link te openen, maar deze mogelijkheid verdween in augustus.

Instagram zei destijds de mogelijkheid te verwijderen om "de ervaring van het maken van verhalen te stroomlijnen". Door middel van de stickers wil het bedrijf "meer creatieve controle bieden".