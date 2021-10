Apple wordt in China aangeklaagd omdat het bedrijf geen adapter meelevert in de doos van iPhones, meldt Vice woensdag.

De rechtszaak is gestart door een groep Chinese studenten. Ze eisen dat het bedrijf een stekkerblokje levert voor de iPhones die ze hebben gekocht, zodat ze de telefoons kunnen opladen.

Apple levert sinds de komst van de iPhone 12 geen stekkerblokje meer mee in de doos van zijn telefoons. Volgens Apple zorgt het voor kleinere doosjes, zodat er meer iPhones verscheept kunnen worden. Ook zou het minder belastend voor het milieu zijn.

Het bedrijf levert nog wel een USB-C-naar-Lightning-kabel bij iPhones. Volgens de studenten is deze kabel echter niet compatibel met andere opladers op de markt. Daardoor kunnen de telefoons niet worden opgeladen zoals geadverteerd op de website van Apple, aldus de studenten.

Het is niet de eerste keer dat Apple wordt aangeklaagd voor het niet meeleveren van een oplader. De consumentenbond in de Braziliaanse staat São Paulo gaf de techgigant hiervoor in maart een boete van omgerekend 1,6 miljoen euro.

Volgens de bond is het niet logisch om telefoons zonder lader te leveren als de waarde van het product niet wordt herzien en als er geen plan is om oude apparaten te recyclen. Daarnaast zou er te weinig bewijs zijn dat Apple zijn impact op het milieu hiermee verkleint.