Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt of er mogelijk geheime sleutels van Franse en Poolse QR-codes zijn gestolen. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws, dat woensdag meldde dat er een geldige code op naam van Adolf Hitler rondgaat.

De code van Hitler is verspreid door een cybercrimineel om te laten zien dat hij elke QR-code kan maken die hij wil. Hij zegt te handelen in QR-codes en verkoopt deze voor 300 euro per stuk.

De persoon heeft aan RTL Nieuws laten zien dat hij er een aantal heeft gemaakt die uit Frankrijk en Polen lijken te komen. Deze QR-codes zijn ook geldig in Nederland, omdat het om Europese codes gaat.

De cybercrimineel zegt alleen codes van deze twee landen te kunnen krijgen, wat het vermoeden wekt dat de geheime sleutels van de Franse en Poolse QR-codes zijn gestolen. Kwaadwillenden zouden daardoor valse QR-codes kunnen maken, die door scanners niet kunnen worden herkend.

Ook het ministerie van Volksgezondheid houdt er rekening mee dat geheime sleutels zijn uitgelekt. "We onderzoeken dit zelf en staan in contact met autoriteiten in die landen. Vooralsnog hebben we niet bevestigd gekregen dat de sleutels zijn gestolen. Momenteel is er geen aanleiding om te denken dat er ook Nederlandse geheime sleutels voor de QR-codes zijn gestolen", zegt een woordvoerder.

De Nederlandse app voor het scannen van QR-codes biedt de mogelijkheid om QR-codes te blokkeren. Het vermoeden is dat de QR-code op naam van Hitler binnenkort niet meer geldig is.