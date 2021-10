Zelf de controle houden over de content die je plaatst op een openbaar platform, dat kan nog weleens lastig zijn. Met deze tips zorg je ervoor dat jouw privégegevens privé blijven.

We staan er niet altijd bij stil wat er met al die selfies, blogposts en andere updates op sociale media gebeurt. Je gegevens zijn openbaar en die foto's blijven voor eeuwig online.

Die openbare gegevens zijn een goudmijn voor criminelen. Inbrekers zien bijvoorbeeld aan je selfie dat je niet thuis bent en cybercriminelen kunnen zich met de door jou gedeelde foto's voordoen als jou.

Het kan geen kwaad om wat langer stil te staan bij wie jouw posts kunnen zien. Mocht je meer privacy willen, pas je instellingen dan aan.

Facebook

Veel mensen gebruiken hun Facebook-account als een soort dagboek, maar dan openbaar. Gelukkig kun je bij elk nieuw bericht selecteren wie het kan zien: iedereen, je vrienden of alleen jijzelf. Veel mensen laten dit op 'Openbaar' staan, waardoor iedereen je foto's en teksten kan zien.

Nieuwe berichten kun je verbergen, maar ook oude content valt met terugwerkende kracht te beheren. Ga via 'Instellingen en privacy' naar 'Doelgroep en zichtbaarheid' en kies voor 'Berichten'. Daar selecteer je 'Beperken wie eerdere berichten kan zien' om in één klap al je posts te verbergen.

Daarnaast kun je ook zelf bepalen wat Facebook als bedrijf van jou mag weten. Kijk bijvoorbeeld onder het kopje 'Toestemmingen' om gezichtsherkenning uit te schakelen in foto's en video's. Onder 'Hoe mensen je kunnen vinden' voorkom je dat je via een zoekmachine wordt gevonden. Je kunt ook je advertentievoorkeuren aanpassen en zelfs alle gegevens die Facebook over je heeft downloaden.

Twitter

Bij Twitter moet je de instellingen onder het kopje 'Privacy en veiligheid' hebben. De meest rigoureuze maatregel is om je tweets af te schermen, via 'Publiek en taggen'. Als je deze optie aanvinkt, zien alleen je volgers jouw berichten. Elke nieuwe volger moet je handmatig toelaten.

Er zijn ook kleinere stappen om je privacy te beschermen. Via 'Jouw tweets' voorkom je dat je locatie wordt gedeeld en bij 'Privéberichten' kun je bepalen wie jou een bericht kan sturen. Je kunt ook je advertentievoorkeuren wijzigen en uitschakelen dat extra gegevens met zakelijke partners van Twitter worden gedeeld.

Instagram

Op Instagram kun je de privémodus inschakelen. Hiermee worden al je berichten verborgen, behalve voor je volgers. Ook kun je voorkomen dat iedereen je zomaar kan taggen in foto's. Ga naar 'Berichten' in de privacyinstellingen om alleen tags van vrienden toe te staan, of keur tags voortaan handmatig goed voordat foto's online worden gezet.

Je kunt je Stories ook alleen aan bepaalde mensen tonen. In de privacyoptie 'Verhaal' maak je een lijst met 'Beste Vrienden'. Elke keer dat je een nieuwe Story deelt, kun je ervoor kiezen om die alleen aan een selecte groep te tonen.