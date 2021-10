Maandelijks luisteren 381 miljoen mensen naar muziek of podcasts op Spotify, maakt het Zweedse bedrijf woensdag bekend in zijn kwartaalcijfers (pdf). Dat zijn er 16 miljoen meer dan in het vorige kwartaal.

Van die 381 miljoen mensen betalen er 172 miljoen voor de dienst. Dat is een stijging van 7 miljoen ten opzichte van vorig kwartaal. In vergelijking met vorig jaar is het aantal betalende abonnees met 19 procent gegroeid.

De groei van Spotify zet daarmee door. Eerder dit jaar zei het bedrijf nog dat de pandemie weinig invloed heeft gehad op de groei van het aantal abonnees. "Mogelijk heeft ze zelfs positief bijgedragen aan het trekken van nieuwe abonnees", zei de streamingdienst toen.

De omzet steeg op jaarbasis met ruim een kwart tot 2,5 miljard euro. Onder de streep bleef een winst van 2 miljoen euro over, waar in dezelfde periode vorig jaar nog een verlies van 101 miljoen euro werd geboekt.

De resultaten van Spotify waren beter dan analisten hadden verwacht. De streamingdienst groeide vooral in landen als India, Indonesië en Zuid-Korea.