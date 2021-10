De Amerikaanse telecomwaakhond Federal Communications Commission (FCC) heeft de licentie van China Telecom ingetrokken, zodat het bedrijf geen zaken meer kan doen in de VS. De reden is dat het Chinese staatsbedrijf wordt "uitgebuit, beïnvloed en gecontroleerd door de Chinese regering", meldt The Wall Street Journal.

Het intrekken van de licentie is onderdeel van een hardere aanpak om Chinese links met Amerikaanse telecomnetwerken tegen te gaan. Eerder kreeg onder meer het Chinese techbedrijf Huawei door de VS een handelsverbod opgelegd.

China Telecom heeft nog niet op het besluit gereageerd. In de VS biedt het concern mobiele diensten voor bedrijven en consumenten aan. China Telecom heeft eerder ontkend dat zijn activiteiten in de VS een veiligheidsrisico vormen. Ook zei het bedrijf samen te werken met Amerikaanse toezichthouders.

De regering-Tump heeft een zwarte lijst met Chinese bedrijven opgesteld. Deze ondernemingen mogen geen zaken meer doen in de VS, omdat ze volgens de Amerikanen banden met het Chinese leger hebben. De Verenigde Staten verdenken de bedrijven er al langer van dat ze gevoelige informatie delen met de Chinese overheid.