Microsoft profiteert van de toenemende vraag naar hybride werken bij bedrijven en instellingen. Doordat veel werknemers deels thuis en deels op kantoor werken, is er veel vraag naar de cloudoplossingen van het techbedrijf. Wel heeft Microsoft last van het aanhoudende chiptekort, waardoor de Xbox Series X en S nog steeds slecht beschikbaar zijn.

Met de verhuur van ruimte in de cloud en bijbehorende diensten onder de naam Azure verdiende Microsoft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar bijna een derde meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van het Intelligent Cloud-segment van Microsoft steeg tot 17 miljard dollar, omgerekend 14,7 miljard euro. De totale cloudomzet steeg met 36 procent tot 20,7 miljard dollar.

De totale omzet steeg tot 45,3 miljard dollar, vergeleken met 37,2 miljard dollar een jaar eerder. Microsoft-bestuurder Amy Hood, verantwoordelijk voor financiën, sprak van een "goed begin" van het nieuwe fiscale jaar.

Niet alleen Microsoft merkt een toenemende vraag naar clouddiensten als gevolg van het vele thuiswerken: ook vergelijkbare oplossingen van Amazon en Google-moeder Alphabet zijn populair sinds het begin van de coronapandemie vorig jaar, waardoor onder andere kantoren en scholen gesloten werden en meer activiteiten online werden gedaan.

Chiptekorten geven knauw

Er is niet alleen maar goed nieuws voor Microsoft. De problemen met de productie van chips voor de techindustrie hebben ertoe geleid dat hardware minder goed beschikbaar is. Hoewel de nieuwe Xbox-consoles beter werden verkocht dan Microsoft aan het begin van het jaar verwachtte, blijft de vraag een stuk groter dan het aanbod. De tekorten zouden volgens het bedrijf in elk geval ook in het huidige kwartaal nog aanhouden.

Ook de verkoop van Surface-computers daalde vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, vanwege aanhoudende chiptekorten. Microsoft denkt dat die daling ook de komende maanden nog doorzet.