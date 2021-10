Tripadvisor heeft vorig jaar bijna een miljoen frauduleuze beoordelingen moeten verwijderen, omgerekend 3,6 procent van alle inzendingen die dat jaar werden gedaan, schrijft The Guardian woensdag. Ruim 34.000 locaties werden op de vingers getikt, 20.000 gebruikers werden van het platform verbannen.

Uit het tweede zogeheten transparantierapport stelt het bedrijf dat twee derde van alle beoordelingen nog vóór publicatie uit de omloop werden gehaald. Het eerste rapport waarin Tripadvisor dergelijke cijfers deelde, werd in 2019 gepubliceerd.

In totaal werden twee miljoen beoordelingen door het platform geweigerd. Dat kan verschillende redenen hebben. Zo kan Tripadvisor het vermoeden hebben dat de eigenaar van een locatie de beoordeling zelf heeft ingediend, of kan er sprake zijn van te ernstig taalgebruik.

Volgens Tripadvisor hebben in zeker 131 landen locaties betaald voor uitstekende beoordelingen om zo meer gasten naar hun onderneming te lokken. Volgens The Guardian kwamen dergelijke taferelen in India het vaakst voor. Zo'n 372 websites die dergelijke diensten aanbieden, zouden na melding van Tripadvisor offline zijn gehaald.

Zoals verwacht werden vorig jaar minder beoordelingen ingediend dan één jaar eerder. Dat heeft alles te maken met de coronapandemie, waardoor mensen minder konden reizen en minder locaties konden uitproberen.