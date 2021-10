YouTube heeft maandag het kanaal van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro voor een week geschorst. Daarnaast verwijderde het platform een video met misleidende informatie over het coronavirus van zijn kanaal.

In de video deed de 66-jarige president de valse bewering dat coronavaccins in verband zouden staan met de ontwikkeling van aids. Facebook verwijderde dezelfde video zondag al.

"We hebben een video verwijderd van het kanaal van Jair Bolsonaro wegens het schenden van ons beleid op het gebied van medische desinformatie over COVID-19. De president beweerde dat vaccins het risico om het coronavirus te krijgen niet verkleinen en dat ze andere ziektes veroorzaken", zei YouTube tegen persbureau AFP.

Het is niet de eerste keer dat YouTube beelden van Bolsonaro offline haalt. Het platform verwijderde in juli al twee video's van de radicaal-rechtse president. Ook in die filmpjes verkondigde het staatshoofd misleidende informatie over het coronavirus. Zo prees hij het malariamedicijn hydroxychloroquine aan als behandeling tegen het coronavirus. De werking van dat middel tegen COVID-19 is echter nooit bewezen.