Vodafone kan nog niet precies uitleggen waarom sommige klanten maandag tijdens een grote storing problemen hadden met het bereiken van het noodnummer 112. Ook het Agentschap Telecom weet nog niet of het een onderzoek gaat instellen.

Vodafone werd maandag getroffen door een drie uur durende storing. Het was al de derde keer in twee weken dat klanten problemen hadden met bellen of het versturen van berichten. Sommige klanten ervoeren ook problemen met het bereiken van het noodnummer.

Ze konden 112 wel bellen, maar kregen pas na ongeveer 25 seconden iemand aan de lijn. Dat kan gevaarlijk zijn, omdat in noodsituaties elke seconde telt. De politie waarschuwde maandag voor de problemen na contact te hebben gehad met Vodafone, aldus een politiewoordvoerder. Volgens haar wordt in de meldkamer niet bijgehouden bij hoeveel mensen problemen zijn ontstaan.

Normaal gesproken kun je alleen bellen via zendmasten van de provider bij wie je een abonnement hebt afgesloten. Dat is anders wanneer je naar 112 belt. Wanneer je geen verbinding krijgt met de zendmast van je eigen provider, kun je toch het noodnummer bellen. Providers in Nederland nemen namelijk 112-oproepen van elkaar over.

Hoe het kan dat er toch problemen zijn ontstaan bij sommige klanten, kan een woordvoerder van Vodafone niet precies uitleggen. "Wanneer je 112 belt, probeert je telefoon verbinding te maken met een bepaalde frequentie. Lukt dat niet, dan wordt er een andere frequentie geprobeerd. Lukt dat ook niet, dan gaat het via de zendmast van een andere provider."

De woordvoerder kan evenmin exact uitleggen waarom dat in dit geval 25 seconden duurde en of dat langer dan gebruikelijk is, maar benadrukt dat de provider hiermee voldoet aan de wettelijke eisen. Wel stelt Vodafone nog een onderzoek naar de storing in.

Providers zijn verplicht storingen te melden

Het Agentschap Telecom, een toezichthouder die het gebruik van radiofrequenties in Nederland reguleert en controleert, benadrukt dat providers verplicht zijn grote storingen direct te melden als (een deel van) hun netwerk of dienst uitvalt.

Een woordvoerder van het agentschap bevestigt dat Vodafone de storing heeft gemeld. "Vodafone heeft het incident nu in onderzoek, om te achterhalen wat de exacte oorzaak was." De toezichthouder zegt de resultaten daarvan af te wachten. Pas daarna bepaalt de waakhond of het mogelijk een eigen onderzoek instelt.

Verbindingsprobleem tussen twee datacenters

Volgens Vodafone was de oorzaak van de storing een verbindingsprobleem tussen twee datacenters. De twee eerdere storingen zouden daarmee geen verband houden, want die zijn ontstaan door een beschadigde database en een menselijke fout.

Klanten hoeven overigens niet te rekenen op een compensatie. Vodafone zegt de wettelijke regelingen voor "genoegdoening na storingen" te volgen. Die schrijven voor dat klanten pas na een storing van meer dan twaalf uur recht hebben op een vergoeding.