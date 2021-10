De datacenterbranche wil dat de komst van nieuwe datacenters in Nederland voortaan centraal geregeld wordt. Nu beslissen gemeenten zelf of een datacenter welkom is, maar dat loopt vaak spaak, zegt de Dutch Data Center Association (DDA). En dat terwijl er door digitalisering juist meer vraag naar zulke centra is.

In een brandbrief gericht aan het nieuwe kabinet pleit de branche daarom voor een Nationale Datacenter Strategie (NDS). Dat moet een centraal punt worden van waaruit de komst van nieuwe datacenters wordt geregeld.

Hoe de strategie er precies uit moet komen te zien, is nog niet bekend. "Het beleid loopt nu op veel vlakken vast", zegt DDA-directeur Stijn Grove. "Alles is decentraal geregeld. Omdat er geen landelijk plan is, moeten gemeenten zelf beslissen of er een datacenter welkom is. Maar vaak zeggen ze nee. Als elke gemeente dat zegt, komen we als Nederland niet verder."

Volgens de branche, die aanbieders van veertig datacenters vertegenwoordigt, schuurt het op de markt. "We zeggen dat eigen beheer van data superbelangrijk is, maar zetten datacenters liever in het buitenland", zegt Grove. "Willen we een stabiele digitale economie, dan moeten we dat faciliteren met een duidelijk beleid en visie."

Bouw van nieuwe datacenters gaat stroef

In Nederland staan meerdere datacenters van (grote) bedrijven. Maar het bouwen van nieuwe centra gaat vaak moeizaam. Zo ging de provincie Noord-Holland afgelopen juli niet akkoord met een nieuw datacenter van Microsoft bij Middenmeer in de gemeente Hollands Kroon, omdat de toegangsweg naar de locatie meer verkeer niet zou aankunnen. De gemeente kwam niet aan de bezwaren tegemoet.

Datacenters zijn ook op andere plekken in Nederland omstreden. Zo verbruiken ze veel stroom, waardoor ze een eigen energievoorziening nodig hebben en verbruiken ze bovendien veel koelwater.

"Met centraal beleid weet iedereen waar hij aan toe is", zegt Grove. "Idealiter uitgevoerd door een minister van Digitale Zaken. Plan je de groei van stroomnetwerken samen met de komst van datacenters, dan kun je efficiënter investeren. Nu loopt Nederland miljarden mis door een gemis aan beleid, omdat overal op het laatste moment ingegrepen moet worden. "