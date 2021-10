Facebook verandert zijn werkwijze om ervoor te zorgen dat het bedrijf meer jonge mensen bereikt, heeft oprichter Mark Zuckerberg maandag gezegd bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers. Ook wordt flink geïnvesteerd in de 'metaverse'.

Het bedrijf gaat zich minder focussen op het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wil juist meer jongvolwassenen van tussen de 18 en 29 jaar bereiken.

Volgens Zuckerberg gaat het jaren duren om de verschuiving in de werkwijze te volbrengen. "Het betekent waarschijnlijk dat het aantal overige gebruikers minder snel zal groeien dan anders het geval zou zijn", zegt Zuckerberg. "Maar onze diensten zullen wel sterker worden voor jongeren."

Uit gelekte interne berichten van het bedrijf bleek eerder dat het Facebook niet wil lukken om mensen jonger dan dertig jaar aan zich te binden. Precieze plannen zijn niet bekend, al zei Zuckerberg wel dat Instagram veel meer nadruk zal leggen op video's. Daarmee gaat Facebook harder de strijd aan met TikTok, dat door Zuckerberg "een van de grootste concurrenten ooit" genoemd wordt.

Ook metaverse wordt speerpunt

Facebook zal de komende jaren ook flink investeren in de metaverse. Dat moet een gedeelde online wereld worden waarin mensen kunnen praten, werken en gamen. In de metaverse moet alles van Facebook samenkomen. De 'wereld' is niet gebonden aan platte schermen en is ook te bezoeken via virtualreality- of augmentedrealitybrillen.

Facebook ziet VR en AR als "de volgende generatie van online sociale ervaringen". Wel zullen de investeringen op dit gebied een hap nemen uit de winst van het bedrijf. Dit jaar investeert het bedrijf omgerekend 19 miljard dollar (zo'n 16,3 miljard euro), volgend jaar komt dat bedrag naar schatting uit tussen de 29 miljard en 34 miljard dollar.

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met een derde ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee kwam het bedrijf uit op 29 miljard dollar. Dat is minder dan analisten hadden verwacht. Dat komt volgens Facebook door een verandering in Apples mobiele besturingssysteem iOS: apps van Facebook moeten nu expliciet om toestemming vragen om mensen te kunnen volgen, zodat adverteerders reclame op maat kunnen bieden.

De winst van Facebook steeg met 17 procent en kwam neer op 9,2 miljard dollar.