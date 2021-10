Facebook-directeur Mark Zuckerberg heeft maandagavond tijdens de bekendmaking van Facebooks kwartaalcijfers stilgestaan bij de recente negatieve berichtgeving over het bedrijf. De nieuwsberichten zijn gebaseerd op duizenden interne Facebook-documenten die door een klokkenluider naar buiten zijn gebracht.

"Opbouwende kritiek helpt ons beter worden", zei Zuckerberg maandagavond tegen investeerders. "Maar dit is volgens mij een gecoördineerde beweging die er selectief gelekte documenten uitpikt, zodat er een onjuiste weergave van Facebook ontstaat."

Volgens Zuckerberg moet zijn bedrijf telkens het juiste evenwicht tussen verschillende belangen vinden: "We moeten de vrijheid van meningsuiting bewaren, maar ook schadelijke content wissen. En we moeten een sterke beveiliging inbouwen die de privacy van gebruikers beschermt, maar tegelijkertijd moeten we meewerken met autoriteiten."

De Facebook-oprichter zegt dat het gemakkelijk is om te zeggen dat zulke "onmogelijke afwegingen" niet worden opgelost, omdat het bedrijf alleen maar winst wil maken. "De realiteit is dat deze vraagstukken niet alleen over ons bedrijf gaan, maar over het in evenwicht brengen van complexe waarden. Ik heb regelmatig om regulering gevraagd, zodat er duidelijkheid komt. Ik denk niet dat bedrijven dit allemaal zelf moeten uitzoeken."

Maandag voor de bekendmaking van de kwartaalcijfers brachten zeventien Amerikaanse nieuwssites verhalen over Facebook naar buiten. Die zijn gebaseerd op de duizenden interne documenten die klokkenluider Frances Haugen heeft vrijgegeven. Zij beweert dat Facebook winst maken belangrijker vindt dan het welzijn van gebruikers.

Uit de documenten bleek onder meer dat Facebook weet dat zijn diensten een negatieve impact hebben op de mentale gezondheid van sommige gebruikers. Ook werd verdeeldheid op de platforms bevorderd om gebruikers te laten terugkeren. Volgens de berichtgeving heeft Facebook wel geprobeerd wat problemen op te lossen, maar heeft het bedrijf niet genoeg gedaan.