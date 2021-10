Drie Nederlandse studententeams zijn maandagavond succesvol gefinisht tijdens de eerste zonneautorace van de Solar Challenge in Marokko, achter de zonnewagen van de KU Leuven. Na het Belgische team volgden de studententeams uit Enschede, Delft en Groningen. Met racewagens die op zonne-energie rijden proberen de drie Nederlandse en vier andere teams nog tot en met vrijdag zo snel mogelijk 2.500 kilometer af te leggen.

Het was een pittige etappe met hectisch verkeer, onder meer omdat er kamelen op de weg stonden. "Ook de steile berghellingen met haarspeldbochten waren lastig", laat Christiaan Wiers, captain van het Delftse Vattenfall Solar Team, weten.

In de middag werd het bovendien spannend voor de zonnewagens omdat het bewolkt werd. "Niet per se iets wat je verwacht in Marokko", zegt Mark van Eijk van het Twentse team, dat als tweede finishte. De auto's hadden wel genoeg energie om over de finish te komen.

De Nederlanders verwachten dinsdag de taaiste rit van de week te moeten rijden. "Dan hebben we ook de steilste stukken, waar zelfs een gewone auto nog moeite mee kan hebben", aldus Wiers.

De race die start en finisht in de West-Marokkaanse havenstad Agadir is het alternatief voor de World Solar Challenge in Australië, die wordt gezien als het wereldkampioenschap zonneracen. Door strenge Australische coronabeperkingen lukte het niet om die race te organiseren.

Iedere dag wordt een route van ongeveer 500 kilometer over de openbare weg door gebergtes en de woestijn afgelegd. De winnaar is het team dat over alle dagen genomen de snelste tussentijden heeft genoteerd met zijn zonnewagen. De finish is vrijdagmiddag.