Facebook heeft zondag een video van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro verwijderd. Daarin deed hij de valse bewering dat coronavaccins in verband zouden staan met de ontwikkeling van aids.

Mensen die zijn gevaccineerd tegen COVID-19, hebben niet meer kans om aids te krijgen. Daarnaast zijn de vaccins ook veilig voor personen die besmet zijn met hiv, het virus dat de ziekte aids veroorzaakt.

"Ons beleid staat geen beweringen toe dat coronavaccins mensen doden of ernstig schaden", zei een woordvoerder van Facebook maandag. Het platform heeft de beelden daarom verwijderd.

Het is niet de eerste keer dat er beelden van Bolsonaro offline worden gehaald. YouTube verwijderde in juli al twee video's van de radicaal-rechtse president, ook vanwege misleidende informatie over het coronavirus.

In deze twee video's prees Bolsonaro het malariamedicijn hydroxychloroquine aan als behandeling tegen het coronavirus. De werking van dat middel tegen COVID-19 is echter nooit bewezen.