Vodafone kampt maandagmiddag opnieuw met een grote storing. Klanten klagen dat ze niet kunnen bellen of internetten op hun telefoon.

Het is al de derde keer in korte tijd dat de provider met problemen kampt. Hoe de storing deze keer is ontstaan, is nog onbekend.

Op sociale media klagen veel mensen dat ze sinds ongeveer 13.30 uur niet kunnen bellen of internetten. Of alle klanten last hebben van de problemen, is niet duidelijk.

Een woordvoerder van Vodafone bevestigt tegen NU.nl dat de provider met een storing kampt, maar kan verder nog geen details geven. Wanneer de problemen verholpen zullen zijn, is nog onbekend.