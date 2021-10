De grote storing bij Vodafone is opgelost. De telecomaanbieder kampte maandagmiddag opnieuw met een storing. Klanten konden daardoor niet bellen of internetten met hun mobiele telefoon. Volgens de politie waren er ook problemen bij het bereiken van het noodnummer 112.

De provider kampte al voor de derde keer in een korte tijd met problemen. Wat de oorzaak van de storing was, is nog onduidelijk.

De problemen ontstonden rond 13.30 uur. Klanten klaagden op sociale media dat ze niet konden bellen of internetten met hun mobiele telefoon.

Als gevolg van de storing waren meerdere instanties telefonisch niet of nauwelijks bereikbaar. De storing trof onder meer GGD's, rechtbanken en gemeenten.

Volgens de politie ervaarden sommige Vodafone-klanten ook problemen om contact te krijgen met het noodnummer 112. Alleen als zij 25 seconden aan de lijn bleven hangen, kregen zij iemand te spreken. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen hoeveel mensen hiermee te maken hebben gehad.