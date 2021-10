Amerikaanse media pakten maandag uit met berichtgeving rondom de 'Facebook Papers'. Het gaat om nieuwsberichten die zijn geschreven over Facebook op basis van duizenden interne Facebook-documenten die door klokkenluider Frances Haugen werden gelekt. We zetten een aantal bevindingen op een rij.

Mensenhandel is een probleem

Facebook worstelt al jaren met het aanpakken van berichten die zijn gerelateerd aan mensenhandel. Het sociale netwerk wordt door mensenhandelaars misbruikt om mensen te koop aan te bieden die vervolgens moeten werken in particuliere woningen. In sommige gevallen worden ze seksueel misbruikt en krijgen ze geen eten of geld.

Het bedrijf zou sinds zeker 2018 weten dat mensenhandelaars Facebook voor hun praktijken gebruiken. In 2019 zou Apple zelfs hebben gedreigd Facebook en Instagram uit de App Store te weren als er niet snel actie werd ondernomen. Medewerkers van Facebook verwijderden toen snel problematische berichten en voerden intern beleidsveranderingen door. Toch blijven de problemen bestaan, schrijft CNN.

Liken en delen vormen vloek en zegen voor Facebook

Facebook weet niet goed wat het aan moet met de like- en deelknoppen, schrijft The New York Times. De knoppen vormen de kern van het netwerk, omdat gebruikers daarmee aangeven waar hun interesses liggen, maar ze leveren ook problemen op.

Door de knoppen worden problematische berichten sneller verspreid. Ook leveren ze (jonge) gebruikers stress en nervositeit op als ze niet genoeg goedkeuring krijgen van vrienden.

Facebook heeft via tests bekeken wat er zou gebeuren als de likeknoppen op Facebook en Instagram worden weggehaald, maar gebruikers waren daardoor minder actief. Klokkenluider Frances Haugen zei eerder dat Facebook winst maken belangrijker vond dan het welzijn van gebruikers.

Haat tegen zwarte Amerikanen wint het van Facebook

Het lukt Facebook niet om haatberichten tegen zwarte Amerikanen aan te pakken, schrijft USA Today. Uit documenten van Facebook blijkt dat het bedrijf constant racistische haatberichten probeert te verwijderen met geautomatiseerde systemen, maar die werken niet goed genoeg om de schadelijkste berichten tegen te houden.

Een werknemer van het bedrijf schat dat een op de duizend berichten op Facebook haatzaaierij bevat. Volgens deze persoon wordt minder dan 5 procent van alle haatberichten op Facebook verwijderd. Facebook zegt tegen USA Today dat bijna alle haatberichten die worden verwijderd al worden gevonden voordat ze geplaatst kunnen worden.

Niet opgewassen tegen valse claims rond verkiezingen in VS

Facebook was niet opgewassen tegen opruiende berichten die tijdens en voorafgaand aan de bestorming van het Amerikaanse Capitool aan het begin van dit jaar door gebruikers werden gedeeld, schrijft Politico. Er was geen draaiboek voor de vele valse claims die werden verspreid over de verkiezingsuitslagen. Daardoor liepen werknemers van Facebook achter de feiten aan.

Voor veel berichten die gemodereerd moesten worden, waren geen duidelijke regels. Ook waren er vertragingen om moderatiewerk te doen en speelden er volgens Politico technische problemen. Daarnaast zou er binnen Facebook een cultuur heersen van afwachten en daarna pas handelen.

Volgens Facebook was er echter twee jaar naar de verkiezingen toegeleefd, hielpen duizenden medewerkers mee om de veiligheid te bewaren en werden er steeds aanpassingen gedaan als dat nodig was.

Facebook weet jongeren niet te boeien

Het wil Facebook niet lukken om mensen jonger dan dertig jaar aan zich te binden. De laatste jaren wordt dat probleem steeds groter voor het bedrijf. Uit de documenten blijkt volgens The Verge dat jongvolwassenen het netwerk zien als een plek voor veertigers en vijftigers.

"Ze vinden de berichten op Facebook saai, misleidend en negatief", staat in een presentatie van het bedrijf. Omdat Facebook zijn gebruikersaantallen niet opsplitst in leeftijdsgroepen, tasten investeerders in het duister, schrijft Bloomberg.

Om de problemen tegen te gaan, heeft Facebook geprobeerd producten voor tieners en jongvolwassenen uit te brengen. Zo waren er plannen voor een versie van Instagram voor kinderen, plannen die later vanwege negativiteit in de media werd gepauzeerd.