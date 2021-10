Medewerkers van Facebook waarschuwen al jaren dat het bedrijf er niet in slaagt op haatzaaiende berichten te controleren, juist in landen waar dergelijke uitlatingen waarschijnlijk de meeste schade veroorzaken. Dat blijkt uit interviews met vijf voormalige werknemers en interne bedrijfsdocumenten die Reuters heeft ingezien.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Facebook

Uit de documenten blijkt volgens het persbureau dat het platform weet dat het niet voldoende mensen heeft aangenomen die over de juiste taalvaardigheden bezitten en kennis hebben van lokale gebeurtenissen. Dit zou wel nodig zijn om aanstootgevende berichten van gebruikers in een aantal ontwikkelingslanden te identificeren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om landen als Myanmar en Ethiopië.

Volgens Reuters blijkt uit de bedrijfspapieren ook dat de kunstmatige-intelligentiesystemen die Facebook gebruikt om haatzaaiende inhoud te weren, niet voldoende werken. Bovendien zou Facebook het gebruikers te moeilijk maken om berichten te melden die in strijd zijn met de regels van het platform.

De documenten maken deel uit van een reeks onthullingen, onder meer van Facebook-klokkenluider Frances Haugen. Reuters behoorde tot een groep nieuwsorganisaties die de documenten konden bekijken, waaronder presentaties, rapporten en berichten die op een intern prikbord van het bedrijf werden gedeeld.

Medewerkers zouden de afgelopen jaren meerdere keren alarm hebben geslagen over de problemen. Volgens het persbureau is daar echter tot nu toe weinig mee gedaan en "heeft 's werelds grootste sociale netwerk herhaaldelijk gefaald gebruikers te beschermen".

'Medewerkers controleren berichten in moedertaal'

Een woordvoerder van Facebook zei in een eerste reactie dat het platform in zeventig landen medewerkers heeft die in hun moedertaal berichten controleren. Daarnaast zegt het sociale medium verschillende experts op het gebied van humanitaire en mensenrechtenkwesties in dienst te hebben.

De teams zouden werken aan het stoppen van misbruik op Facebook, met name in landen of gebieden waar een verhoogd risico is op conflicten en geweld. "We weten dat deze uitdagingen reëel zijn en we zijn trots op het werk dat we tot nu toe hebben gedaan", aldus de woordvoerder.