Apple heeft verschillende regels voor de App Store aangepast. Een van die wijzigingen houdt in dat appontwikkelaars voortaan contact mogen opnemen met gebruikers om hen te wijzen op betaalmethodes buiten de App Store om.

Een richtlijn over het informeren van gebruikers over alternatieve betaalopties is uit de regels verwijderd. "Ontwikkelaars mogen informatie die uit de app is verkregen niet gebruiken om personen buiten de app om te wijzen op het aanschaffen van in-appaankopen op een andere manier dan via de App Store", stond eerst in die regels.

Dat betekent dat ontwikkelaars nu bijvoorbeeld wel mails mogen sturen naar appgebruikers om hen op andere betaalmethoden te wijzen. Bij betalingen via de App Store moeten ontwikkelaars 15 of 30 procent van de inkomsten aan Apple afdragen.

Voorheen mochten ontwikkelaars niet via hun apps om contactgegevens van gebruikers vragen. Dat mag voortaan wel, maar de gebruiker mag besluiten die informatie niet te overhandigen. Het gaat dan alleen om basisinformatie, zoals een naam en e-mailadres.

De veranderingen waren al eerder aangekondigd, maar zijn nu officieel doorgevoerd in de App Store-regels. Apple heeft de richtlijnen aangepast na een schikking die het bedrijf in augustus met Amerikaanse appontwikkelaars trof.