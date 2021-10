Socialemediabedrijven moeten als het aan Australië ligt ouders van kinderen onder de zestien jaar om toestemming vragen als zij een account aanmaken. In het land is een wetsvoorstel gemaakt waarmee deze bedrijven daartoe worden verplicht.

Als bedrijven zich niet aan de verplichte regel zouden houden, kunnen ze een boete krijgen. Die boetes lopen volgens het voorstel op tot omgerekend 6,4 miljoen euro.

De socialemediabedrijven moeten "alle nodige stappen" nemen om de leeftijd van gebruikers vast te stellen. Ook moeten ze, bij het verzamelen van gegevens, prioriteit geven aan de belangen van kinderen. Onder de bedrijven rekent Australië bedrijven zoals Twitter en Facebook, maar ook forums zoals Reddit en datingapps zoals Bumble.

De regels moeten onderdeel worden van de Online Privacy Bill. "Het doel van het wetsvoorstel is om privacy beter te beschermen, met name online, zonder de innovatie in de digitale economie onnodig te belemmeren", staat in de beschrijving van het voorstel.

Als de wet wordt aangenomen, zal de naleving ervan door de Australische privacywaakhond worden gecontroleerd. De toezichthouder kan onderzoeken uitvoeren en krijgt de bevoegdheid om boetes uit te delen.

Het wetsvoorstel van de regering is nog niet aangenomen. Het parlement moet zich er nog over buigen. Wanneer dat gebeurt, is niet bekend.