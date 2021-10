Autofabrikant Tesla heeft de recentste testversie van zijn Full Self-Driving-modus teruggehaald na klachten van gebruikers over valse waarschuwingen voor botsingen en andere problemen. Dat bevestigt Tesla-directeur Elon Musk op Twitter.

"We zien enkele problemen met versie 10.3, daarom gaan we tijdelijk terug naar 10.2", schrijft Musk. "Hou er rekening mee dat dit kan gebeuren met bètasoftware. We kunnen niet alle omstandigheden testen met intern onderzoek, vandaar de publieke tests."

Met de Full Self-Driving-modus worden auto's van Tesla niet volledig zelfrijdend. Wel kan de auto bijvoorbeeld zelf zijn snelheid aanpassen, objecten op de weg herkennen en assisteren bij het wisselen van baan. De software is in de Verenigde Staten beschikbaar voor Tesla-eigenaren die 199 dollar (170 euro) per maand betalen. De functie kan ook in één keer worden afbetaald voor 10.000 dollar.

Op sociale media verschenen de afgelopen dagen meerdere klachten van mensen die met de nieuwe testversie de weg opgingen. Zij kregen onder meer meldingen op de weg van objecten die er niet waren. Bij sommigen remde de auto tijdens het rijden zonder reden af.

Hoe vaak de problemen zijn voorgekomen, is niet bekend. Het is daarnaast onduidelijk wanneer Tesla de bèta opnieuw zal uitbrengen.

Foutjes met testversies van Tesla-software gebeuren vaker. In juli van dit jaar deelde een eigenaar een video van het Full Self-Driving-systeem dat de volle maan boven de weg aanzag voor een verkeerslicht. De auto wilde daardoor steeds afremmen op de snelweg.