Facebook heeft een Oekraïense programmeur aangeklaagd voor het verkopen van openbare gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers, meldt The Record vrijdag. In de aanklacht staat dat hij tussen januari 2018 en september 2019 gegevens van meer dan 178 miljoen Facebook-accounts heeft verzameld.

Programmeur Alexander Alexandrovich Solonchenko zou geautomatiseerde software hebben gebruikt om onder andere telefoonnummers van Facebook-gebruikers massaal te kopiëren en op te slaan. Dat wordt ook wel scrapen genoemd.

Volgens de aanklacht begon Solonchenko in december 2020 met de verkoop van de gegevens op een online marktplaats. Het merendeel van de informatie was afkomstig van gebruikers die in de Verenigde Staten gevestigd zijn.

Scrapen is niet toegestaan op Facebook. Het bedrijf kwam de Oekraïner op het spoor, omdat hij zijn gebruikersnaam en contactgegevens voor de illegale marktplaats ook gebruikte voor zijn accounts op diverse vacaturesites. Facebook zegt dat Solonchenko ook gegevens van andere bedrijven heeft gescrapet, waaronder de openbare gegevens van een grote Oekraïense bank.

De techgigant heeft Solonchenko's Facebook- en Instagram-accounts uitgeschakeld en hem de toegang tot websites van het bedrijf ontzegd. Het bedrijf wil er via de rechter voor zorgen dat de programmeur stopt met het verkopen van de openbare gegevens. Ook eist het sociale netwerk een schadevergoeding. De hoogte van dat bedrag is niet bekend.