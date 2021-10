Makers kunnen binnenkort in de gespreksapp Clubhouse een linkje naar hun werk of portfolio vastpinnen in hun virtuele kamer. Dit heeft de app zaterdag bekendgemaakt via een blogpost. De functie wordt 27 oktober uitgerold voor iOS- en Android-apparaten.

Het toevoegen van een permanente link geeft makers de mogelijkheid om geld te verdienen buiten Clubhouse. De links kunnen luisteraars doorverwijzen naar, bijvoorbeeld, een nieuwsartikel of een podcast van de maker. Clubhouse zelf pakt geen deel van de inkomsten van transacties die plaatsvinden via de links.

Iedereen kan een link toevoegen, veranderen of verwijderen, zolang ze maar moderator zijn van een kamer. Niet alle linkjes zijn toegestaan. Links naar inhoud die niet gepromoot mag worden op Clubhouse, zoals porno, zijn uitgesloten.