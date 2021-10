Talenapp Duolingo zegt dat door de populariteit van de Zuid-Koreaanse Netflix-serie Squid Game fors meer gebruikers Koreaans willen leren. Wereldwijd gaat het nu om bijna 8 miljoen belangstellenden, terwijl in totaal 77 miljoen mensen de taal al spreken.

Duolingo meldt dat in sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, het aantal belangstellenden met zeker 76 procent is toegenomen. In de Verenigde Staten ging het om een toename van zeker 40 procent. Specifieke cijfers over Nederland zijn er niet.

Volgens Duolingo is Koreaans de snelst groeiende taal van het platform. Een woordvoerder vertelt aan Het Laatste Nieuws dat de groep al was gegroeid door de populariteit van K-pop en de Zuid-Koreaanse film Parasite, de eerste niet-Engelstalige film die een Oscar heeft gewonnen. Momenteel zou er echter sprake zijn van een "ongekende piek".

Squid Game gaat over een mysterieuze organisatie die mensen met schulden rekruteert voor een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes om ze kans te laten maken op 38 miljoen dollar (bijna 33 miljoen euro).

De serie werd in de eerste vier weken na de première door een recordaantal van 142 miljoen mensen bekeken via Netflix. De streamingdienst haalde in het derde kwartaal, mede dankzij het succes van de serie, fors meer nieuwe abonnees binnen dan verwacht.