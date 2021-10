Nog een oud-medewerker van Facebook heeft een klacht ingediend bij de Amerikaanse overheid, schrijft The Washington Post vrijdag op basis van een rapport van de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Hij is inmiddels de derde voormalige Facebook-werknemer in korte tijd die een boekje opendoet over het bedrijf.

De ex-werknemer beweert dat Facebook zijn investeerders heeft misleid over "gevaarlijk en crimineel gedrag op zijn platforms, waaronder Instagram, WhatsApp en Messenger".

In de klacht aan de SEC beschrijft de oud-werknemer een gesprek met een van de communicatiemanagers van Facebook. Na onthullingen over het gebruik van het platform door Rusland om zich met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te bemoeien, zei de manager dat hij niet bezorgd was. De inmenging van Rusland zou namelijk "eenmalig" zijn en Facebook "zou hier niet financieel onder lijden".

Net als Frances Haugen is ook de nieuwste klokkenluider een voormalig lid van het integriteitsteam van Facebook, dat onder andere de taak heeft om misinformatie op het platform te bestrijden.

Klokkenluider staat achter bewering Haugen

De klokkenluider staat achter de bewering van Haugen dat Facebook "routinematig inspanningen heeft ondermijnd om misinformatie, haatzaaien en andere problematische inhoud te bestrijden". Volgens de oud-werknemer gebeurde dat uit angst voor de reactie van de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump en zijn politieke bondgenoten.

Facebook ligt de afgelopen weken onder vuur door de onthullingen van Haugen. Zij zou in haar tijd bij het bedrijf ook keer op keer gezien hebben dat Facebook winst maken belangrijker vindt dan de publieke veiligheid. Ze liet begin oktober weten met nog meer onthullingen over haar voormalige werkgever te komen.

Eerder deze maand trok datawetenschapper Sophie Zhang aan de bel via een memo, die in handen is van BuzzFeed. Ook zij zegt dat Facebook onvoldoende optreedt tegen nepnieuws.