NASA stelt de lancering van haar onbemande Space Launch System-raket (SLS) uit tot februari volgend jaar, schrijft het Amerikaanse ruimtevaartagentschap vrijdag. De lancering had volgende maand moeten plaatsvinden, maar kan door onder andere orkaan Ida en de gevolgen van de coronapandemie niet doorgaan.

Donderdag lukte het NASA om de Orion-capsule boven op de raket vast te zetten. De SLS-raket bevindt zich in het Kennedy Space Center in de staat Florida. "Dankzij het harde werk van het team zijn we de laatste fase van de voorbereidingen voor de eerste lancering ingegaan", zegt NASA-directeur Bill Nelson in het bericht.

Het ruimtevaartagentschap wil de raket tussen 12 februari en 27 februari de ruimte in sturen. Als dat niet haalbaar is, dan is de eerstvolgende mogelijkheid een maand later, tussen 12 maart en 27 maart.

Tijdens de vlucht wordt de onbemande Orion-capsule boven op de SLS-raket gelanceerd om de maan te bereiken en duizenden kilometers te reizen. Naar verwachting duurt de missie een paar weken. Daarna moet Orion in de Stille Oceaan landen. Als de zogenoemde Artemis I-missie een succes is, wil NASA in 2023 dezelfde vlucht uitvoeren, maar dan met een crew aan boord van de capsule.