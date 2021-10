Een 25-jarige man is donderdag door rechtbank Amsterdam veroordeeld tot negen maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De man heeft in 2019 duizenden euro's gestolen door de ING Mobiel Bankieren-app van zijn slachtoffers te koppelen aan zijn telefoon.

Volgens de uitspraak benaderde de dader zijn slachtoffers met de vraag of ze via de ING-app geld wilden overmaken naar hem, omdat hij zijn pinpas kwijt was en geld nodig had.

De getroffenen openden hun app, zodat de dader zijn rekeningnummer kon invoeren. Vervolgens scande hij de QR-codes op de telefoons van zijn slachtoffers en nam hij hun ING-app over. Ten slotte moesten de getroffenen hun beveiligingscodes op de telefoon van de dader invoeren, die daarna volledige toegang had tot de rekeningen van zijn slachtoffers. Bij een van de diefstallen heeft de veroordeelde ruim 3.500 euro buitgemaakt.

De fraude was alleen mogelijk bij klanten van ING. De bank heeft de mogelijkheid om haar app over te zetten naar een andere telefoon via een QR-code inmiddels verwijderd.