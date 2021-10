Meerdere werknemers en onderzoekers van Facebook waarschuwden in de maanden rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 voor de polariserende berichten rondom stemfraude die op het platform verspreid werden. Dat schrijft The New York Times op basis van interne documenten van het socialemediaplatform.

De werknemers waarschuwden al jaren voor de potentie van het netwerk om radicale berichten te verspreiden, aldus de documenten. Dat gebeurde ook rondom de presidentsverkiezingen van 2020, toen de toenmalige president Trump beweerde deze te hebben verloren door massale stemfraude.

Vlak na de verkiezingen liet een Facebookwerknemer al weten dat hij bezorgd was over de verkeerde informatie die rondging over het tellen van de stemmen. Opruiende berichten over stemfraude verschenen bovenaan in de meeste opmerkingensecties, waardoor er onnauwkeurige informatie werd verspreid, zo schrijft de medewerker.

Een paar dagen later liet een datawetenschapper weten dat maar liefst een op de vijftig views op Facebook ging naar inhoud die het stemproces frauduleus verklaarde. Toch ging Facebook niet of pas later over op maatregelen, volgens de documenten omdat ze bang waren voor klachten van gebruikers.

Interne rapporten: te veel grijze gebieden

In maart werden er twee interne rapporten gepubliceerd, waarin de rol van het bedrijf rondom de stemfraude werd bestudeerd. Daarin lieten werknemers weten dat Facebook volgens "een patroon" werkt, waarin eerst "beperkte of geen actie" wordt ondernomen tegen groepen die de misinformatie verspreiden. Dat gebeurt pas later, als de desinformatie al aan de man was gebracht. In dit geval was een deel van het probleem ook dat de regels vlak na de verkiezingen te veel grijze gebieden hadden, waardoor het voor werknemers onduidelijk was welke berichten wel of niet verwijderd mochten worden.

Facebook ligt de afgelopen weken onder vuur wegens de onthullingen van klokkenluider Frances Haugen. Haugen zou in haar tijd bij het bedrijf ook keer op keer gezien hebben dat Facebook winst maken belangrijker vond dan de publieke veiligheid. Ze liet begin oktober weten met nog meer onthullingen te komen over haar voormalige werkgever.