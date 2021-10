Een groep criminelen heeft tientallen ouderen opgelicht door middel van bankhelpdeskfraude. Ze maakten gebruik van telefoonnummers die ze hadden verkregen bij een datalek van onder meer een callcenter, meldt de politie vrijdag.

Bankhelpdeskfraude (ook wel spoofing genoemd) is een vorm van fraude waarbij oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Daarna doen zij zich voor als bankmedewerker om mensen geld afhandig te maken.

De verdachten, die allemaal uit het midden of oosten van Nederland komen, richtten zich op slachtoffers van 75 jaar of ouder. Ze hadden door een datalek bij onder meer een callcenter de beschikking over de persoonsgegevens van 92.000 potentiële slachtoffers.

Hoeveel mensen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden, is niet duidelijk. Volgens de politie zijn er in ieder geval tientallen aangiftes uit heel Nederland binnengekomen die te linken zijn aan de groep. Het totale schadebedrag ligt op ruim 35.000 euro.

In de zaak zijn inmiddels tien verdachten in de leeftijd van 18 tot en met 71 jaar aangehouden. De personen werden eind vorig jaar en dit jaar opgepakt. Twee mannen zijn inmiddels veroordeeld tot gevangenisstraffen van één en twee jaar. De andere acht personen zijn nog in afwachting van hun straf.

De politie kwam de verdachten op het spoor via een medewerker van een vakantiepark in Ede. Die vond printers, brieven met daarop gegevens van een bank en meerdere telefoons in een vakantiewoning. De persoon vond dit verdacht en schakelde de politie in.