De maker van het bekende boerderijspel Stardew Valley werkt aan een vervolg. In Haunted Chocolatier draait het niet om het boerenleven, maar om het verkopen van zoveel mogelijk chocolade, schrijft ontwikkelaar ConcernedApe.

Stardew Valley werd in 2016 uitgebracht en was een groot succes. De game verscheen eerst op Windows en kwam later ook naar onder meer Nintendo Switch, de Google Play Store en de App Store.

In de nieuwe game woont het hoofdpersonage in een spookachtig kasteel waarin zich een chocoladewinkel bevindt. Het spel draait voornamelijk om het verzamelen van ingrediënten voor chocola.

Haunted Chocolatie lijkt qua uiterlijk erg zijn voorganger. Het speelt zich opnieuw van boven af en oogt simplistisch. De game bevat volgens de ontwikkelaar meer actie dan Stardew Valley. Spelers zullen daardoor meer in gevecht zijn dan in de vorige game.

Wanneer het spel gaat verschijnen, is nog niet bekend. ConcernedApe meldt dat de ontwikkeling van het spel momenteel nog in de beginfase is.