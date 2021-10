Twitter heeft donderdag de functie Spaces beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers van het platform. Met de optie kunnen mensen in groepen met elkaar bellen, vergelijkbaar met het tijdens de coronapandemie erg populaire Clubhouse.

De functie verscheen eind 2020 voor een selecte groep gebruikers, waarna in mei dit jaar gebruikers met meer dan zeshonderd volgers Spaces konden aanmaken. Nu kan iedereen Spaces opzetten, ongeacht het aantal volgers.

Met Spaces kunnen mensen een chatruimte aanmaken, waar gebruikers vervolgens met elkaar kunnen praten. Mensen kunnen meeluisteren met het gesprek, maar alleen degene die de ruimte heeft aangemaakt kan bepalen wie er spreekt.

De uitrol van de functionaliteit is een beetje vertraagd. Twitter was eerst van plan de functie al in april van dit jaar beschikbaar te maken, maar dat is niet gelukt.

Door het lange ontwikkelproces heeft Twitter meer functies aan de optie toegevoegd dan in de eerste instantie het geval was. Zo kunnen nu in totaal tien mensen het woord nemen en kunnen ook anderen worden uitgenodigd om het gesprek te helpen leiden.