Snapchat-moederbedrijf Snap heeft wereldwijd inmiddels 306 miljoen gebruikers, bijna een kwart meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van het bedrijf. Maar de omzet groeide in het derde kwartaal minder hard dan verwacht. Volgens Snap is dat te wijten aan veranderingen die Apple onlangs doorvoerde in zijn mobiele besturingssysteem iOS.

Ook andere socialemediabedrijven waarschuwen al een tijdje voor de wijzigingen van Apple. Apps die gebruikers volgen moeten dat nu melden en gebruikers moeten daar expliciet toestemming voor geven. Tot voor kort moesten gebruikers die niet gevolgd willen worden zelf actief op zoek in de instellingen om dit te weigeren. De verandering leidt ertoe dat minder mensen worden gevolgd en de advertenties die de socialemediabedrijven verkopen minder waard worden.

In het afgelopen kwartaal gaven sommige bedrijven daarnaast minder uit aan reclames omdat ze te kampen hadden met leveringsproblemen. Ze zien daardoor geen positieve kanten aan het werven van nieuwe klanten die ze toch niet kunnen bedienen.

De cijfers van Snap worden wel gezien als voorbode voor andere bedrijven die leunen op reclame-inkomsten, zoals Twitter, Facebook en Google-moeder Alphabet.

De omzet van Snap kwam ondanks de tegenwind 57 procent hoger uit. Onder de streep leed Snap een verlies van 72 miljoen dollar (zo'n 61,9 miljoen euro). Dat was een jaar eerder nog een kleine 200 miljoen dollar. Analisten hadden echter een hogere groei in gedachten.