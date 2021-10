De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft toestemming gegeven voor het gebruik van een virtualrealitybril voor het behandelen van een lui oog. Dat heeft het bedrijf achter het apparaat bekendgemaakt.

De aandoening, ook wel amblyopie genoemd, ontstaat wanneer de hersenen en de ogen niet goed met elkaar communiceren. De hersenen geven de voorkeur aan één oog, wat bij het andere oog tot problemen leidt. Het komt vooral in de vroege kinderjaren voor.

Iemand met een lui oog krijgt meestal een pleister op het goed werkende oog of speciale oogdruppels. De hersenen moeten dan wel op het zwakkere oog vertrouwen.

Het Amerikaanse bedrijf Luminopia heeft een virtualrealitybril ontworpen die een vergelijkbaar effect heeft. Kinderen kunnen daarmee naar aangepaste films en series kijken. Elk oog heeft één schermpje en dus is het beeld gesplitst.

De beelden die aan het sterkere oog worden getoond, hebben een lager contrast. Door het gebruik van de bril wordt het zwakkere oog getraind. Bovendien worden de ogen gestimuleerd om samen te werken.

Uit een klinische proef is gebleken dat het gebruik van de virtualrealitybril effectiever is dan het gebruik van een normale correctieve bril. Bovendien zou het voor kinderen makkelijker zijn om de virtualrealitybril te blijven gebruiken dan een pleister of oogdruppels.

Luminopia is het eerste bedrijf dat hiervoor toestemming heeft gekregen van de FDA. Vooralsnog is de behandeling, die volgend jaar van start gaat, alleen toegestaan in de Verenigde Staten.