Facebook is door de Oversight Board (de eigen toezichtraad) ter verantwoording geroepen, omdat het sociale medium niet transparant communiceerde over waarom bepaalde gebruikers zich niet aan alle regels hoefden te houden. Dat staat in een donderdag verschenen rapport.

De toezichtraad stelde een onderzoek in nadat The Wall Street Journal vorig maand had gemeld dat Facebook bekende personen zou vrijstellen van regels op het sociale medium. "De Oversight Board gaat Facebook nu helpen bij het verbeteren van het systeem waarmee het bedrijf bepaalde gebruikers controleert", schrijft de toezichtraad.

Ook moet Facebook over het algemeen beter communiceren over hoe het bedrijf inhoud op het platform beheert, stelt de raad. "Facebook is niet duidelijk naar gebruikers van het platform. We hebben gezien dat gebruikers moeten gissen naar waarom Facebook hun content heeft verwijderd."

Facebook ligt onder vuur vanwege een reeks onthullingen van The Wall Street Journal. Het platform zou miljoenen bekende gebruikers een voorkeursbehandeling hebben gegeven, waardoor ze verboden inhoud op het platform konden plaatsen.

Voetballer Neymar is een van de gebruikers die een voorkeursbehandeling kreeg. Hij plaatste in 2019 naaktfoto's van een vrouw die hem beschuldigde van verkrachting op Facebook, terwijl zulke foto's volgens de regels van Facebook altijd verboden zijn.

Daarnaast bracht klokkenluider Frances Haugen onlangs aan het licht dat Facebook op basis van intern onderzoek weet dat Instagram slecht is voor tieners en ze toch probeert te verleiden veel van het platform gebruik te maken. Haugen vindt dat het bedrijf het maken van winst boven de veiligheid van zijn gebruikers stelt.