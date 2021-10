Een sociaal netwerk voor treinliefhebbers en een Nederlandse datingapp met een videoboodschap. Dit zijn de apps van de week.

Train Siding

Train Siding is een sociaal platform voor treinliefhebbers. Het maakt niet uit of je ervan houdt om bijzondere treinen te spotten of dat je het vooral van modeltreinen moet hebben: in deze app vind je gelijkgestemden.

In de app is het mogelijk om mensen met dezelfde interesses te volgen, zoals andere fotografen, modelbouwers of professionals; er zijn namelijk ook machinisten en conducteurs in de app te vinden.

De app wordt al sinds april 2020 getest, maar de makers stelden de officiële lancering uit vanwege de coronacrisis. Inmiddels wordt de app vaker gebruikt, omdat er onderweg minder beperkingen zijn. Train Siding is in meer dan twintig verschillende landen actief.

Download Train Siding voor Android of iOS (gratis).

1 Dit is Train Siding

Kwissle

Je moet als datingapp iets unieks doen om nog op te vallen. De nieuwe Nederlandse datingapp Kwissle denkt het antwoord gevonden te hebben: video.

Bij het maken van een profiel moet je een videoboodschap opnemen, zodat je een goede indruk van elkaar kunt krijgen. Deze app is dus niet gemaakt voor vluchtige afspraakjes, benadrukt oprichter Wessel Verhoeff. Hij hoopt met de app mensen te kunnen helpen in hun zoektocht naar liefde.

Alle foto's en video's worden gekeurd door de redactie van Kwissle. Hiermee willen de makers voorkomen dat de app wordt overspoeld door nepprofielen. Ook zet Kwissle een datingcoach in die tips geeft over daten, relaties en jezelf presenteren.

Download Kwissle voor Android of iOS (gratis).

WeTransfer

WeTransfer is een populaire dienst waarmee bestanden verstuurd kunnen worden en nu is er eindelijk een eigen app voor iOS. De app is minimalistisch opgezet. Je hebt een tab voor bestanden die je hebt verzonden en een tab met bestanden die je hebt ontvangen.

Je kunt foto's, video's en andere bestanden sturen. De app stuurt een notificatie als je bestanden zijn ontvangen. In tegenstelling tot bij de webversie van WeTransfer is het niet mogelijk om bestanden te sturen zonder een account aan te maken. Op iOS kan inloggen echter snel via je Apple ID.

De WeTransfer-app is gratis te gebruiken, maar je hebt WeTransfer Pro nodig als je op professionele wijze met de dienst aan de slag gaat. Voor 12 euro per maand kun je bestanden tot 200 GB groot sturen, terwijl de gratis versie is gelimiteerd tot bestanden van 2 GB.

Download WeTransfer voor iOS (gratis).