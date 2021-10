Zuid-Korea heeft donderdag voor het eerst een in eigen land ontwikkelde ruimteraket gelanceerd. De raket moest als proef een satelliet in een baan om de aarde brengen, maar dat mislukte.

De tientallen meters lange KSLV-II, die ook wel de Nuri wordt genoemd, werd gelanceerd in de provincie Goheung en bereikte binnen enkele minuten een hoogte van 600 kilometer.

De ontwikkeling van de ruim 47 meter lange raket heeft ongeveer tien jaar geduurd en zo'n 2 biljoen won (1,4 miljard euro) gekost. De lancering is een mijlpaal voor Zuid-Korea. Het land groeide in de afgelopen decennia uit tot de twaalfde economie van de wereld, maar bleef achter op ruimtevaartgebied. Andere Aziatische landen als China, Japan en India hadden al wel geavanceerde ruimtevaartprogramma's.

Ook buurland Noord-Korea heeft al eens een satelliet in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde in 2012 en werd door westerse landen met argwaan gevolgd. Die zagen de lancering als een verkapte rakettest.

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in volgde de lancering vanuit ruimtevaartcentrum Naro, waar de raket opsteeg. Hij beloofde dat er flink geïnvesteerd zal worden in de ruimtevaartsector.

Moon moest wel toegeven dat de lancering van Nuri geen succes was. Hij verklaarde dat hij trots is op het verloop van de missie, maar zei ook dat het niet lukte om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Zuid-Koreaanse functionarissen zeggen dat ze nog uitzoeken wat er precies is misgegaan.