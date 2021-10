Wat is de beste televisie met een beeldschermdiagonaal van tussen de 46 en 50 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Voor de beste beeldkwaliteit van televisies moet je vooral naar de topmodellen kijken. Dat zijn de grotere en meestal ook duurdere tv's. Veel oled-tv's zitten in dat segment en doen het wat betreft beeldkwaliteit vaak goed. Ook sommige top-lcd-tv's van bijvoorbeeld Samsung, LG of Sony hebben een prima beeldkwaliteit: vaak zeer scherp, met natuurlijke kleuren en een goed contrast.

De Consumentenbond heeft totaal 279 tv's getest, waarvan er 57 een beeldschermdiagonaal van 46 tot 50 inch hebben. De televisies zijn getest op onder meer beeldkwaliteit, geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik.

Van de geteste televisies in de categorie 46 tot 50 inch komt een model van LG als Beste uit de Test. Een ander model van LG is de Beste Koop.

Beste uit de Test: LG OLED 48CX6LB

Met een schermdiagonaal van 48 inch (122 cm) is dit de eerste oled-tv kleiner dan 55 inch die LG op de markt brengt. De beeldkwaliteit van deze 'kleine' oled-tv is ronduit prima te noemen. Het scherpe 4K-beeldscherm toont fraaie en natuurlijke kleuren met een prima contrast. Ook laat de tv vloeiende bewegingen zien. Al zijn er af en toe wel wat kleine beeldfoutjes.

Verder is de LG OLED 48CX6LB een prima smart-tv. Het toestel is uitgerust met versie 5.0 van LG's 'WebOS smart-tv-systeem', met veel apps zoals Netflix, YouTube, Disney+ en Apple TV. Het menu start vlot op, werkt soepel en heeft een goede opbouw.

Via bluetooth of een snoer kun je een koptelefoon aansluiten op deze televisie. Opvallend is dat de koptelefoon tegelijk met de speakers van de televisie te gebruiken is. Naast alle pluspunten is er ook een minpunt te noemen: voor dit beeldformaat verbruikt de LG OLED 48CX6LB behoorlijk wat energie.

Beste Koop: LG 50UP78006LB

Deze televisie van LG is fors goedkoper dan de Beste uit de Test. Dat verschil in prijs vertaalt zich wel in een verschil in kwaliteit, al is de LG 50UP78006LB nog altijd een prima televisie voor een prima prijs. De geluidskwaliteit is goed. De beeldkwaliteit is behoorlijk.

Deze LG is een goede smart-tv met onder meer apps voor Netflix en YouTube. Je verbindt de tv met internet via wifi of een kabel. Via een losse harde schijf of USB-stick die je aansluit op de USB-poort kun je programma's opnemen, live-tv pauzeren en terugspoelen.

Het gebruiksgemak is uitstekend. Dat betekent dat het wel goed zit met onder meer het zappen en het aanpassen van het volume en de beeldinstellingen. Een nadeel is dat je een koptelefoon niet via een kabel kunt aansluiten; dat kan alleen via bluetooth.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.