Het is zaterdag precies twintig jaar geleden dat Apple de iPod op de markt bracht. Het apparaat werd succesvol over de hele wereld, mede door zijn eenvoudige ontwerp en bediening.

Tegenwoordig kunnen we via muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music onbeperkt naar muziek luisteren op onze smartphone. Die mogelijkheid was er echter niet altijd. Toen op 23 oktober 2001 de eerste iPod Classic werd aangekondigd, ging dat om een revolutionair apparaat: voor het eerst konden mensen grote hoeveelheden muziek bij zich dragen.

Met de muziekspeler kon je destijds niet bijzonder veel meer dan muziek luisteren. Wel was het model, dat ongeveer zo groot was als een pakje sigaretten, uitgerust met een harde schijf van 5 GB. Dat was veel meer opslag dan andere mp3-spelers in die tijd hadden. Wat meteen opviel was het klikwiel, waarmee je het apparaat makkelijk kon bedienen.

Ondanks kritiek op de hoge prijs van 450 euro werd de iPod Classic een succes. Bijna ieder jaar verscheen er een nieuw Classic-model, vaak met meer opslagcapaciteit dan voorheen. Ook het design veranderde steeds een beetje, maar het herkenbare klikwiel bleef altijd aanwezig.

De iPod Classic was ongeveer zo groot als een pakje sigaretten. Foto: Apple

In 2004 introduceerde Apple een nieuwe muziekspeler: de iPod Mini, een compactere versie van zijn voorganger. Het model was verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren. Weer vonden experts de prijs te hoog, maar toch werd het apparaat een succes.

De compactere iPod Mini was er in vijf verschillende kleuren. Foto: Getty Images

Ook opvolger iPod Nano, die in 2005 werd uitgebracht, was herkenbaar aan zijn kleuren. Het model was een stuk platter dan de Mini. Gebruikers konden er ook foto's en video's op bekijken. In hetzelfde jaar verscheen ook de iPod Shuffle: de eerste iPod zonder scherm. Daarmee kon je schudden om de volgorde van de nummers te veranderen.

De iPod Nano was een stuk platter dan de Mini. Foto: Getty Images

Slechts twee jaar later besloot Apple toch weer iets nieuws met een groot scherm op de markt te brengen: de iPod Touch. Het is het enige model dat met een wifinetwerk kan verbinden, waardoor gebruikers ook apps kunnen downloaden uit de App Store van Apple.

Ondergang van de iPod

Dat de iPod een groot succes was, blijkt uit de verkoopcijfers. Tussen 2001 en 2007 werden meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht. In het topjaar 2008 gingen er nog 54,8 miljoen stuks over de toonbank, maar daarna zakte de verkoop in. In 2014 werden er nog maar 14,4 miljoen exemplaren verkocht. Sinds 2015 deelt Apple helemaal geen verkoopcijfers van de iPod meer.

Ironisch gezien heeft Apples eigen iPhone, waarvan het eerste model in 2007 werd uitgebracht, de ondergang van de iPod ingeluid. Ook door de opkomst van smartphones van andere merken werd de muziekspeler steeds minder relevant; die hebben immers ook mogelijkheden op muziekgebied.

Helemaal dood en begraven is de iPod nog niet: Apple verkoopt nog altijd de zevende generatie van de iPod Touch op zijn website. Of er ooit nog een nieuw model komt, is onduidelijk.