In een nieuwe testversie van Windows 11 biedt Microsoft ondersteuning voor Android-apps. Die programma's zijn dan niet alleen op een telefoon, maar ook op een computer te gebruiken. De mogelijkheid was al eerder aangekondigd voor Windows 11, maar is nog niet in het besturingssysteem aanwezig.

Het gaat om een Insider Preview-bèta van Windows 11 die vooralsnog alleen voor Amerikaanse gebruikers beschikbaar is. Daarnaast moeten de computers zijn voorzien van chips van Qualcomm, AMD of Intel.

Nog niet alle Android-apps voor Windows 11 zijn binnen de test beschikbaar. Er zijn vijftig apps uitgezocht die tijdens de proef werken. Het gaat onder meer om de Kindle-app (voor e-books) en games als LEGO DUPLO WORLD en Lords Mobile. De komende maanden moeten meer apps beschikbaar komen.

De apps die op de computer werken, kunnen met een muis en toetsenbord bediend worden of via een aanraakgevoelig scherm.

Microsoft kondigde ondersteuning voor Android-apps al in juni van dit jaar aan, toen Windows 11 werd onthuld. Hoewel het nieuwe besturingssysteem inmiddels beschikbaar is, werd de ondersteuning van Android-apps uitgesteld tot 2022. Een specifieke datum is er nog niet.