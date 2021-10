Steeds meer techbedrijven kiezen ervoor om de chips in hun producten zelf te ontwerpen. Apparaten worden daardoor zuiniger en sneller, maar prijzen kunnen wel eens gaan stijgen, zegt een expert tegen NU.nl.

Onlangs kondigden zowel Apple als Google nieuwe producten aan. De nieuwe MacBooks van Apple zijn voorzien van de door Apple ontwikkelde M1-chip en de Google-telefoons van een Tensor-chip.

Hierdoor hebben ze iets gemeen: de chips in de apparaten zijn ontworpen door de techbedrijven zelf, terwijl bedrijven hun chips voorheen vaak van grote, andere fabrikanten afnamen. Deze bedrijven, zoals Intel en Qualcomm, ontwierpen en maakten chips voor verschillende merken, waaronder voor Apple en Google.

Omdat die bedrijven dat vaker zelf doen ontstaat een nieuwe situatie, stelt Tim Wijkman, analist bij onderzoekbureau Telecompaper. Producten worden geavanceerder en sneller dan ooit, omdat bedrijven controle houden over de software én hardware van hun apparaten. Die twee onderdelen kunnen daardoor beter met elkaar communiceren, legt hij uit. Dit zie je bijvoorbeeld bij de MacBooks die Apple heeft voorzien van eigen chips. Deze zijn een stuk sneller en energiezuiniger dan voorgaande modellen met Intel-chips.

Chip om mee te concurreren

De stap van deze bedrijven is te verklaren. Rico Luman is econoom bij ING en volgt de chipmarkt op de voet. "Door de wereldwijde chiptekorten zijn producenten zich erg bewust van het belang van chips in hun apparaten. Mede hierdoor zie je dat ze zich nu willen onderscheiden door eigen chips te ontwikkelen. Ze willen niet dezelfde functionele opbouw gebruiken als de concurrentie."

Maar dat kan ook een nadeel opleveren. "Je ziet dat de prijs van bijvoorbeeld Apple-producten doorgaans maar weinig dalen", legt Wijkman uit. "Omdat ze alles zelf ontwikkelen, kunnen ze werken met vaste prijzen. Tot ze zelf besluiten om iets nieuws op de markt te zetten, blijft het laatste product namelijk het nieuwste en beste."

Als meer producenten dit gaan doen, dan kan deze situatie zich ook voordoen bij andere merken, voegt hij toe. "Producenten houden door het zelf ontwikkelen van chips meer controle over de prijs van hun producten."