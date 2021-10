Ongeveer 4,1 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland beschikken over een glasvezelaansluiting, schrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Telecommonitor. Hiervan hebben er 1,8 miljoen daadwerkelijk een abonnement voor breedbandinternet via glasvezel.

In het tweede kwartaal van dit jaar kwamen er 220.000 glasvezelaansluitingen bij. Dat zijn er twintigduizend meer dan in het eerste kwartaal, meldt de ACM. Met glasvezel zijn hoge internetsnelheden (tot 1 Gbps) te halen.

De laatste jaren neemt het aantal aangesloten huishoudens op het glasvezelnetwerk snel toe. In 2019 waren er 180.000 Nederlandse huishoudens op het netwerk aangesloten, vorig jaar waren het er 500.000.

Het aantal huishoudens met een internetabonnement via de kabel blijft stabiel op 3,5 miljoen. Ook de marktaandelen van aanbieders van breedbandinternet bleven in het tweede kwartaal gelijk: KPN en VodafoneZiggo blijven de grootste met marktaandelen van 35 en 45 procent. Het marktaandeel van T-Mobile ligt tussen de 5 en 10 procent.

Nederlanders zijn in het tweede kwartaal iets minder gaan bellen vergeleken met de drie maanden ervoor. Het aantal belminuten daalde met 7 procent tot 12,2 miljard. In de afgelopen kwartalen schommelde het aantal tussen de tien en dertien miljoen minuten.

Het mobiele dataverbruik groeide tot 309 miljoen gigabyte. Dat was in het eerste kwartaal 270 miljoen gigabyte.